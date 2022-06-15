مترو الأنفاق: رفع كفاءة مهندسى الصيانة والتشغيل بالخط الأول

كتب: سيد الخلفاوى

تفقد المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ورش طرة البلد الخاصة بصيانة قطارات الخط الأول حلوان - المرج الجديدة، ورافقه المهندس سيد الحسينى مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول والمهندس محمود صلاح مدير عام الوحدات المتحركة بالخط الأول، وخلال الزيارة حضر المهندس الفضالى الامتحان العملى لمهندسين الصيانة والتشغيل والتحكم المركزى بالخط الأول وذلك للتدريب على إزالة كل عوارض الوحدات المتحركة لتحسين مستوى الخدمة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات وزير النقل بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق ميزة تنافسية ضمن سوق النقل السككي فى ظل الانفتاح الذى تشهده وزارة النقل وتوجيهه برفع كفاءة العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق .

يذكر أنه تم عمل دورات تدريبية تحريرية خلال الفترة السابقة وتم تقسيم المهندسين إلى 3 مجموعات، بعد الانتهاء من الدورات التحريرية وتم عمل اختبارات عملية على إزالة كل أشكال العوارض المفاجئة التى يمكن أن تحدث أثناء التشغيل، وتؤكد الشركة فى بيانها أنها مستمرة فى عمل دورات تدريبية لجميع العاملين بمختلف الإدارات .

وناشد متحدث المترو أحمد عبد الهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع فيس بوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.







