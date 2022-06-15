كل ما تريد معرفته عن الأرق من أسباب وأنواع

كتبت نهير عبد النبى

ما هي أنواع الأرق؟ يمكن أن يأتي الأرق ويختفي، أو قد يكون مشكلة مستمرة وطويلة، وهناك أرق قصير المدى وأرق مزمن: الأرق من الاضطرابات الشائعة التى يعانى منها الكثيرون، وحسب ما ذكره موقع webmd قد يسبب الأرق المزمن صعوبة في النوم، والاستيقاظ في منتصف الليل وصعوبة العودة إلى النوم والشعور بالتعب والإرهاق أثناء النهار.يمكن أن يأتي الأرق ويختفي، أو قد يكون مشكلة مستمرة وطويلة، وهناك أرق قصير المدى وأرق مزمن:

يميل الأرق قصير المدى إلى أن يستمر لبضعة أيام أو أسابيع وغالبًا ما ينجم عن الإجهاد.

الأرق المزمن يحدث عندما تحدث صعوبات النوم ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.



كم من النوم يحتاجه معظم الناس؟ يحتاج معظم البالغين إلى حوالي سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، لكن مقدار النوم اللازم للعمل في أفضل حالاتك يختلف بين الأفراد ، نوعية الراحة الخاصة بك مهمة بقدر أهمية الكمية.



ما الذي يسبب الأرق؟ يمكن أن تساهم أشياء كثيرة في الإصابة بالأرق بما في ذلك العوامل البيئية والفسيولوجية والنفسية ، بما في ذلك:

-ضغوطات الحياة بما في ذلك وظيفتك وعلاقاتك والصعوبات المالية والمزيد.

-نمط الحياة وعادات النوم غير الصحية.

-اضطرابات القلق والاكتئاب و / أو مشاكل الصحة العقلية الأخرى.

-الأمراض المزمنة مثل السرطان.

-الألم المزمن بسبب التهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي أو حالات أخرى.

-اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل الحموضة المعوية.

-تقلبات الهرمونات بسبب الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث أو أمراض الغدة الدرقية أو مشاكل أخرى.

-الأدوية والمواد الأخرى.

-الاضطرابات العصبية ، مثل مرض الزهايمر أو مرض باركنسون.

-اضطرابات النوم الأخرى ، مثل انقطاع النفس النومي ومتلازمة تململ الساقين .