كاليفورنيا تدفع 51 مليون دولار بسبب جندى خدم فى أفغانستان.. "NBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

وافق مسؤولين في ولاية كاليفورنيا على دفع 51 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية ضد الولاية ناجمة عن إطلاق نار في منزل للمحاربين القدامى، حيث قتل مريض متعافي ثلاث عاملات في مجال الصحة العقلية ثم انتحر، وفقا لشبكة ان بي سي.

وفي 9 مارس 2018 ، احتجز ألبرت وونج ، 36 عامًا ، ثلاثة موظفين من The Pathway Home ، وهي منظمة غير ربحية تدير برنامجًا في منزل قدامى المحاربين في كاليفورنيا تعالج الجنود الذين شاركوا في حربي العراق وأفغانستان المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وتلقى وونج ، وهو جندي أمريكي حائز على أوسمة ، قضى عامًا في أفغانستان ، العلاج في البرنامج ولكن طرد بعد أن رفض الامتثال لخطة العلاج الخاصة به، وقال مسؤولون إن وونج أطلق النار وقتل جينيفر جوليك (42 عاما) وكريستين لوبر (48 عاما) وجنيفر جونزاليس (29 عاما) قبل أن ينتحر.

وأكدت ليندسي سين ، المتحدثة باسم وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولاية ، أنه ستتم تسوية جميع القضايا الأربع ضد الولاية التي رفعتها عائلات النساء الثلاث.

وقالت سين في بيان: "قلوبنا تبقى مع الضحايا وعائلاتهم نحن ندرك أن خسارتهم مستمرة وأن الألم الناجم عن فقدان هؤلاء النساء لن يختفي أبدًا ، ولكن نأمل فقط أن يتمكنوا الآن من وضع جزء من هذه المأساة وراءهم".

ووفقا للتقرير، ستصبح مدفوعات التسوية نهائية بعد موافقة الهيئة التشريعية وحاكم الولاية جافين نيوسوم على ميزانية ولاية كاليفورنيا ، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.