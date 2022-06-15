محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، كدفعة سادسه، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصول كراتين اللحوم، وتسليم مديرية الأوقاف اللحوم لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة وعضوية كل من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف،بإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 1000 طن على 10 ألاف أسرة أولى بالرعاية، وجاري تسليم 2 طن على 2000 أسرة كدفعه سادسة، لتكون جملة المستفيدين من الدفعات الستة 12 ألف أسرة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الإجتماعي.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال التي تم تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.