غلق وتشميع معمل مخلل شهير بالطالبية وبحوزته كميات من مخللات فاسدة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى





شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، وإدارات البيئة والطب البيطري، ومباحث التموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة علي المطاعم، والماركت والأسواق والمحال، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

ويأتى ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والاسواق، والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط معمل مخلل، بمنطقة أرض البحر بالقطاع الجنوبي بحي الطالبية بحوزته كميات كبيرة من المخلل بمختلف أنواعها فاسدة غير صالح للاستخدام الآدمى، يتم إعادة تعبئتها وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وقد جاءت الحملات بإشراف من الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .