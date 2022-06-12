غلق وتشميع منشأة تعيد تعبئة مادة سريعة الاشتعال بالطالبية

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية من ضبط منشاة تدار بدون ترخيص مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية والحماية المدنية يقوم بتجميع مادة السيلر سريعة الاشتعال والتي تستخدم في الدهانات والبويات والاعمال الصناعية منتهية الصلاحية يقوم بإعادة تعبئتها وتغيير التواريخ الخاصه بها وبيعها .

يأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الاسواق و ضبط المحال و المنشات المخالفه حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع للمواطنين .

وتجفظت أجهزة محافظة الجيزة علي المضبوطات والتي بلغت 110 لتر سيلر منتهي الصلاحية وغلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعة من الدكتور اشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد شرطه المرافق ومباحث التموين وإدارات البيئة والطب البيطري والصحة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.