اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عودة حركة الملاحة الجوية فى سويسرا إلى العمل بشكل كامل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:31 ص
عودة حركة الملاحة الجوية فى سويسرا إلى العمل بشكل كامل الخطوط الجوية السويسرية - صورة أرشيفية
وكالات

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عادت حركة الملاحة الجوية في سويسرا منذ قليل إلى العمل بشكل كامل، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" فى بيان إغلاق المجال الجوى السويسرى "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتى أدى إلى توقف الرحلات فى مطارى جنيف وزوريخ.

وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا تقنيا حدث فى سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

وأشارت السلطات إلى أن الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف توقفت بسبب عطل معلوماتي.

وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر، والعمل جار لإيجاد الحل".

وقال متحدث باسم مطار زوريخ، في وقت سابق، إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على موقع "تويتر" أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش.


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