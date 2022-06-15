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عادل عبد الفضيل رئيسا لنقابة العاملين بالمالية والضرائب 2022/2026

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:12 م
عادل عبد الفضيل رئيسا لنقابة العاملين بالمالية والضرائب 2022/2026 عادل عبد الفضيل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بالتزكية، وتُعد تلك هى الدورة النقابية الثانية لرئاسة "عبد الفضيل للنقابة.
 
 
 
وقال عبد الفضيل، لليوم السابع، إنه تلقى منذ قليل، إخطار من المستشار رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، بفوزه برئاسة النقابة للدورة النقابية الجديدة بالتزكية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة للعمل النقابى، تتطلب تغيير ثقافى لجميع التنظيم النقابى والعمال تماشيا مع الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر، نظرا لأهمية دور التنظيم النقابى الهام وخاصة فى شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، مما يتطلب أن يكون ممثل العمال على دراية تامة بما يدور، ليتمكن من الدخول فى مفاوضات لصالح العمال.
 
 
 
وأشار إلى أنه عقب الإنتهاء من كافة مراحل الانتخابات وصولا إلى الاتحاد العام للعمال فسيتم الالتزام بنتائجها من قبل الجميع، لإعادة أكبر وأهم قوى ناعمة داخل وخارج مصر والشرق الأوسط، التزاما بالدور المحلى والإقليمى والدولى لاتحاد العمال، والذى سيصب فى النهاية فى صالح العمال والدولة بشكل عام.
 
 
 
ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم  18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
 
 
 
كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
 
 
 

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