أمين صندوق اتحاد العمال: الأمن الغذائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لمصر

أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، من خلال مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،يعزز من تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي بالحد الذى يحقق الأمن الغذائي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع الجديد يحقق الأمن الغذائي ويؤدي إلى تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لتوفير حياة كريمة لهم كذلك دخل يليق بهم.

وأشار عبدالفضيل، إلى أن الملايين من عمال مصر يتلقوا هذه الأخبار الخاصة بالمشروعات العملاقة الجديدة في إطار الجمهورية الجديدة ، بالترحيب والدعم والمساندة لما تمثله من تنمية حقيقية على أرض الواقع ،وأن الدولة المصرية - كما قال الرئيس -تبذل أقصى ما فى وسعها لضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة عليها، كما تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط الأسواق ومواجهة استغلال التجار.