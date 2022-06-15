ضبط شحنة من مخدر الإكستاسى بقيمة 700 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بمحافظة القاهرة) كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الإكستاسى "الخبوط" وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (النزهة، أول مدينة نصر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم (عدد 3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (عدد 1100 قرص لمخدر الإكستاسى "الخبوط"- 30 قرص مؤثر - كمية من مخدر "الكوكايين، الحشيش"– مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة) و(أحد الاشخاص) حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزته (عدد 200 قرص لمخدر الإكستاسى "الخبوط"– مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700,000 سبعمائة ألف جنيه تقريباً ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.