صحة المنوفية: افتتاح وحدة للعلاج الطبيعى بالوحدة الصحية بقرية دبركى

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، وحدة للعلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية دبركي التابعة للإدارة الطبية بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور إيهاب صبحي مدير العلاج الطبيعي بإدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة فاطمة الضرغامي مدير إدارة منوف الطبية، والدكتور حسام ياسين مدير العلاج الطبيعي بالإدارة، ورئيس الوحدة المحلية بدبركي، وعمدة قرية دبركي، وممثلي المجتمع المدني .

ويذكر أنه قد تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة دبركي الصحية بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي وأحدث أجهزة التأهيل لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي الطبية لكافة الفئات المستهدفة من أهالي قرية دبركي وما حولها من قرى مجاورة، بالإضافة إلى توفير الأطقم الطبية ذات الكفاءة العالية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى.

وثمِّن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، دور ممثلي هيئات المجتمع المدني بالمساهمة في إمداد الوحدة الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة وتضافر جهودها مع وزارة الصحة بالمنوفية للارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية أنَّ محافظة المنوفية تُعد من أكبر المحافظات في عدد أقسام العلاج الطبيعي وعدد المنتفعين من تلك الخدمات.