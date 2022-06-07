صحة المنوفية تحصد المركز الثانى بمبادرة الرئيس للقضاء على أمراض سوء التغذية

فريق المحافظات

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية، وقيادات إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بحضور مسئولي السن المدرسي وأعضاء الفريق بإدارة الرعاية الأساسية .

حيث قام وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وكذلك وكيل المديرية بتقديم الشكر والتقدير لجميع فريق الرعاية الأساسية لمجهوداتهم الدؤوبة والمثمرة والتي أسفرت عن حصول صحة المنوفية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية ( الأنيميا _ السمنة _ التقزم) حيث تم تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة لعدد 501 ألفا و 624 منتفعا بنسبة تغطية تصل إلى 97% من المستهدف ، وجديرٌ بالذكر أنه قد تم تحويل عدد 109 آلاف و939 طفلا العيادات لتلقي العلاج اللازم.

وفي نفس السياق تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه أثناء الزيارات الميدانية لدور الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والتي تمت مؤخرا الأسبوع الماضي من يونيو الجاري في إطار مد مظلة الرعاية الصحية الأولية لدور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية إذ تم اجراء الفحص الطبي الشامل لعدد 149 طفلا تحت إشراف إدارة السن المدرسي والرعاية الأساسية.

كما تم مناقشة نتائج الفحص الطبي الشامل للأطفال المودعين بدور الأيتام هذا بالإضافة إلى مناقشة ما قد يمكن تقديمه من خدمات أخرى بهذا الشأن.