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سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-6-2022

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:29 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-6-2022 يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-6-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.48 جنيه للشراء، و19.72 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.48 جنيه للشراء، و19.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.53جنيه للشراء، و19.61جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.53 جنيه للشراء.
 
19.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.48 جنيه للشراء.
 
19.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.48 جنيه للشراء.
 
19.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.48 جنيه للشراء.
 
19.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.50 جنيه للشراء.
  
19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.50 جنيه للشراء.
 
19.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.51 جنيه للشراء.
 
19.71 جنيه للبيع.

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