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زيلينسكي يعرب عن امتنانه لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:51 م
زيلينسكي يعرب عن امتنانه لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء التزام بلاده بضمان القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد روسيا، وذلك من خلال إمدادها بالمدفعية طويلة الأمد والمدرعات والأسلحة المختلفة.

وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي ببروكسل خلال مشاركته باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تهديدا لأوكرانيا وللأمن الأوروبي بأكمله، مضيفا أنه على الدول الدول الغربية تعزيز التزاماتها المشتركة إزاء أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن أرضها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة.


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