رحلتهما من التفوق للتكريم.. أمل وسلسبيل طالبتان بأوائل الإعدادية بقنا "لايف"

قنا – صابر سعيد

قالت أمل حمدي، الأولى بالشهادة الإعدادية فى قنا، إنها كانت تحافظ على المذاكرة بصفة مستمرة يوميا، وكانت تتوقع أن تحصل على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية، كما أنها كانت متفوقة في المرحلة الابتدائية ومن الأوائل.





وأوضحت أمل حمدي، أنها سعيدة بذلك التكريم من قبل المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم، كما أنها تتمني أن تلتحق بكلية الطب بعد الشهادة الثانوية.



وأشارت الطالبة سلسبيل أحمد، الأولي على الشهادة الإعدادية فى قنا، إلى أنها كانت تذاكر 6 ساعات يوميا وتحفظ القرآن الكريم بجانب الدراسة، والتكريم حافز معنوي جيد بالنسبة لها.



وأوضح راجح الطيب، مدير إدارة نجع حمادي الإعدادية، إلى أن مركز نجع حمادي به العديد من الطلاب المتفوقين، وحصل 97 طالبا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، وستقوم الإدارة بتنظيم احتفالية لهم عقب امتحانات الثانوية العامة.