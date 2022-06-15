"تعليم قنا" يكرم أوائل الشهادة الإعدادية.. فيديو

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا من قبل مديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشهد الحفل عدد من الفقرات التى قدمها الأطفال وطلاب من الشهادة الإعدادية، وفقرات غنائية وتمثيلية، ثم كلمة محافظ قنا وتكريم العشرة الأوائل.

وكان قد اعتمد محافظ قنا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 73.6%.

وقال محافظ قنا إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالب وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طلاب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.