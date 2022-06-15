رئيس جامعة الزقازيق يكرم الإدارات الحاصلة على شهادة الأيزو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الإدارات العامة بالجامعة الحاصلة على شهادة الأيزو 9001/ 2015 خلال حفل بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة، والمهندس عادل فيكتور أمين مساعد الجامعة للشئون المالية، وعارف صبحى أمين مساعد الجامعة للشئون الإدارية.

قدم الحفل طارق حلمى مدير إدارة دعم التميز الإدارى، حيث بدأ الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأعرب شعلان عن بالغ سعادته لتحقيق التميز والاعتماد من خلال العديد من الإدارات بالجامعة وحصولها على شهادة الأيزو، والتى يبلغ عددها 18 وحدة، متمنيا دوام التميز مع المثابرة والاجتهاد الدائم لبذل كافة الجهود لحصول جميع إدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتطبيق الجودة، والاستمرار علي نهج التطور لتنفيذ كافة المشروعات المقدمة علي أرض الواقع، كما قدم الشكر والتقدير للدكتورة وفاء فوزى، والدكتورة مروه عباس علي جهودهم الحثيثة لتحقيق التقدم والتميز للجامعة.

كما توجه الدكتور خالد الدرندلى بالشكر والتقدير لكل العاملين بمركز ضمان الجودة، مؤكدا ضرورة التطبيق على أرض الواقع لتحقيق التقدم والتميز للجامعة فى كل المجالات.

وألقت مروة عباس الكلمة الافتتاحية موجهة الشكر والتقدير لجهود الدكتور رئيس الجامعة وتوفيره لكل المقومات اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقد تم عرض فيلم وثائقى حول الإدارات الحاصلة على الأيزو، ثم فى الختام قامت بتقديم درع الجودة للدكتور عثمان شعلان، والدكتور خالد الدرندلى، والدكتور عاطف حسين، والدكتور عاطف الصياد ، والذين بدورهم قاموا بتسليم درع وشهادة تقدير لإدارات الجامعة، والبالغ عددهم 18 إدارة وهم الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، الإدارة العامة للموارد البشرية ،الإدارة العامة للدراسات العليا ، إدارة التدريب الإدارى، الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية، الإدارة العامة لشئون الطلاب، الإدارة العامة للمدن الجامعية، الأمن الجامعي ، الإدارة العامة للمكتبات، الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص، الإدارة العامة الموازنة ، الإدارة العامة للشؤون الهندسية، إدارة دعم التميز، والسادة فريق المراجعة الداخلية .

كما عقد المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة بجامعة الزقازيق جلسة حوارية ومائدة مستديرة لمناقشة تحديات واتجاهات سوق العمل لخريجي كليات التربية فى ظل الثورة التكنولوجية، مع 20 ممثلا من 13 مدرسة خاصة من قطاع التعليم بالشرقية، بهدف التعرف على أهم المهارات التقنية لخريج الجامعة من كلية التربية، وذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة و المستشار الأكاديمي للمركز الجامعي بكلية التجارة بالجامعة ، والدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية بالجامعة، والدكتور محمد عبدالله الفقى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار ، والمهندس أمير رشدي، مدير مشروع المراكز الجامعية بجامعة الزقازيق وممثل الجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتورة هبة راشد ودينا رافع، ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي المدارس الخاصة من قطاع التعليم بمحافظة الشرقية ، بالإضافة إلى مسئولي المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور هلال عفيفي أن الجامعة لا تنفصل عن مجتمعها ككل ومجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، وتعمل جاهدةً على خدمته، بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية من الجامعة لأبنائها من الطلاب وخريجيها، لمواكبة التطورات في كافة المجالات، حتى يصبحوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

وأشارت الدكتورة فاتن فاروق إلى أن المائدة المستديرة، التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء، نظرت في المستجدات بسوق العمل، وتحديد أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد من كلية التربية، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة، ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل الثورة التكنولجية بقطاع التعليم.

وقال الدكتور أحمد بغدادي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة أن معرفة آراء المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية حول التحديات والاتجاهات الحديثة والوظائف المستحدثة التي تناسب خريجي كليات التربية هي بداية تأهيل طلاب كلية التربية علي المنافسة في سوق العمل.

وقد تناولت المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال بقطاع التعليم الخاص بمحافظة الشرقية عدة محاور، منها معرفة آراء المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية حول التحديات والاتجاهات الحديثة والوظائف المستحدثة التي تناسب خريجي كليات التربية و معرفة مقترحاتهم لمساعدة الخريجين الجدد على مواكبة التطورات والتحديات في ظل الثورة التكنولوجية.

وقامت الدكتورة رحاب محمود ، نائب مدير المركز، بعرض تقديمي عن مراكز التطوير المهني بجامعة الزقازيق، وإنجازات مركز كلية التجارة، خلال الفترة السابقة من 2019 حتى الآن، والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب، حيث استفاد أكثر من 20 ألف طالب من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني على مستوى الجامعة.

وعلي هامش المائدة المستديرة اليوم تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع مدرسة رواد الصديق الخاصة لغات بالعاشر من رمضان وتم التشاور مع العديد من المدارس لإتمام اتفاقيات تعاون خلال الفترة المقبلة.