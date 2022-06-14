جامعة الزقازيق تستقبل وفد هيئة أمديست وبرنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وفد هيئة أمديست "Amideast" وبرنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وضم الوفد الدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، والدكتورة نهلة حفني منسق المشروع أمديست (Amideast).

وعرض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تجربة جامعة الزقازيق بما تقدمه من خدمات متميزة ومتفردة للطلاب ذوي الإعاقة من إعفائهم من المصروفات الدراسية، وكامل المصروفات للخدمات المقدمة لهم والتميز في الأنشطة الطلابية التي يشتركون بها ويحققون مراكز متقدمة، إلى جانب ما يقدم من إرشاد أكاديمي ونفسي لهؤلاء الطلاب وما تقوم به الجامعة أيضا من جهود في الإتاحة والوصول الشامل لكافة مرافق الجامعة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار بحث مشروع إنشاء مركز خدمة لطلاب ذوي الهمم، وذلك بعد اختيار "جامعة الزقازيق" ضمن الخمس عشرة جامعة حكومية التي تم اختيارها لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، حيث تفقد الوفد الموقع المقترح لإنشاء المركز بمبنى (ب) لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

كما تضمنت الزيارة أيضًا جولة تفقدية، حيث توجه الوفد مع الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل إلى زيارة المعامل المتخصصة بالكلية، حيث أبدي الوفد إعجابه الشديد بما تقدمه الكلية من خدمات للأطفال المترددين علي المعامل.