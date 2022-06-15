رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بدمياط الجديدة

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، بجولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها السادس اليوم، الأربعاء، في مادة الأدب والنصوص بالمعاهد الأزهرية بمدينة دمياط الجديدة.

تفقد رئيس الجامعة لجنة معهد الخلفاء الراشدين البنين النموذجي، ولجنة معهد فتيات المدينة المنورة بمدينة دمياط الجديدة.

وشدد الدكتَور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة الدكتور السيد الجنيدي رئيس المنطقة الأزهرية ورؤساء اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت قبل الماضي 4 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 7 يوليو 2022.