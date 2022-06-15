رئيس جامعة أسوان يواصل جولاته التفقدية للجان الامتحانات

أسوان - صلاح المسن

واصل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان جولاته التفقدية للاطمئنان علي سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات الخدمة الاجتماعية و العلوم والتربية الرياضية والتمريض.

يأتى ذلك في إطار المتابعة اليومية للجان الإمتحانات و الحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان في تصريحات صحفية أن الجامعة تعمل علي تسخير امكانيات الجامعة لتذليل كافة العقبات لدي الطلاب خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022

كما تواصلت أعمال الإمتحانات بكليات الحقوق والاداب والطب والآثار ودار العلوم والهندسة والتجارة والتربية و التربية النوعية بمختلف مقرات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وأبوالريش والنفق.