اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسوان يواصل جولاته التفقدية للجان الامتحانات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:29 م
رئيس جامعة أسوان يواصل جولاته التفقدية للجان الامتحانات رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان جولاته التفقدية للاطمئنان علي سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات الخدمة الاجتماعية و العلوم  والتربية الرياضية  والتمريض.  

يأتى ذلك في إطار المتابعة اليومية للجان الإمتحانات و الحرص على توفير أقصى درجات الانضباط  داخل اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان في تصريحات صحفية أن الجامعة تعمل علي تسخير  امكانيات الجامعة لتذليل كافة العقبات لدي الطلاب خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 

كما تواصلت أعمال الإمتحانات بكليات الحقوق والاداب والطب والآثار ودار العلوم  والهندسة والتجارة  والتربية و التربية النوعية بمختلف مقرات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وأبوالريش والنفق

 

 


امتحانات

مقرات اسوان

طلاب

اسوان

جامعة اسوان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة