رئيس جامعة أسوان يواصل جولاته التفقدية للاطمئنان على سير لجان الامتحانات

أسوان – عبد الله صلاح

واصل الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، جولاته التفقدية للاطمئنان علي سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات الخدمة الاجتماعية و العلوم والتربية الرياضية والتمريض، وذلك في إطار المتابعة اليومية للجان الامتحانات والحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.



وأكد الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، أن الجامعة تعمل على تسخير إمكانيات الجامعة، لتذليل كافة العقبات لدى الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021/2022.



كما تواصلت أعمال الامتحانات بكليات الحقوق والآداب والطب والآثار ودار العلوم والهندسة والتجارة والتربية والتربية النوعية بمختلف مقرات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وأبو الريش والنفق.









رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (1)



رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (2)



رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (3)











