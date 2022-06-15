رئيس الوزراء يطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء وعبور الأزمة

كتبت هند مختار

طالب الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، المواطن المصري بترشيد الاستهلاك مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك سيخفف العبء وخاصة العبء الدولارى، وضرورة الترشيد للعبور بهذه الأزمة، موضحا أن هناك دول متقدمة فى ظل هذه الأزمة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرا لأن زيادة أسعاره سيترتب عليه زيادات كثيرة.