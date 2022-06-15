خدمات أمنية وصحية بكل لجنة.. غرفة عمليات بالشرقية لمتابعة امتحان الثانوية العامة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والمقرر انطلاقها يوم الإثنين الموافق 20/ 6/ 2022، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23/ 7 / 2022.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين فى العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

كما أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً.

وخلال الاجتماع نوه محافظ الشرقية أنه تم وضع الخطط التأمينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

بينما أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 49606 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية.

وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض استعدادات الجهات ذات الصلة من ( صحة – تأمين صحي – كهرباء – اسعاف – مياه شرب – اتصالات) لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال المجاورة بالمدارس وكذلك تكثيف المرور اليومي لفريق صحة البيئة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم علي اللجان الإمتحانية للتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها, بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه , وكذلك تحديد أماكن تمركزسيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن رفع حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أى مشكلات طارئة والتعامل معها فوراً.











