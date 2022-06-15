إقبال متزايد على توريد القمح بالشرقية.. واستقبال 101.95% من المستهدف بدمياط

الشرقية - حمدى عبد العظيم - دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ (724) طن و (394) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (622661) طن و (575) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (625535) طن (969) كيلو قمح ... مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفي دمياط تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، حيث تم توريد 53829.285 طن منذ انطلاق الموسم فى منتصف ابريل الماضى بنسبة توريد بلغت 101.95% من المستهدف .

وقد أكدت" المحافظ " أنه يتم متابعة موقف التوريد اولا بأول، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم فى حالة رصد احتفاظ المواطنين بالقمح وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، كما سيتم مصادرة القمح فى حالة توريده بشكل غير قانونى.

واكدت " محافظ دمياط " أنه تم التأكيد على وضع حلول سريعة فى حال وجود اى مشكلات، كما أنه تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التى تواجه عملية التوريد، وفى سياق آخر،،ذكرت " الدكتورة منال عوض " أن المساحة المنرزعة من القمح بالمحافظة هذا العام بلغت 30170 فدان و13 قيراطا، لافتة إلى أن النسبة المئوية للتوريد لهذا الموسم قد تخطت 293.66% بالمقارنة بالسنوات السابقة.