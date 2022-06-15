حالات صحية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

أصبحت أمراض القلب شائعة للغاية بين الناس، بما في ذلك الشباب، لذا يجب معرفة وتقييم عوامل الخطر لدينا والقيام بشيء حيال ذلك، وهو أفضل طريقة للوقاية من جميع أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على الحالات الصحية التى تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويعتبر قلبك من أهم أعضاء الجسم، فهو يساعد على ضخ الدم وحمل الأكسجين في جميع أنحاء نظامك، في الوقت نفسه، فهي أيضًا واحدة من أكثر الأجهزة ضعفاً وعرضة لتلف الأعضاء.

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض وأضرار القلب، يمكن أن يكون بعضها صامتًا ، مما يعني أنه لن تكون هناك أعراض للتعرف عليها، ولهذا يُنصح بإجراء فحص منتظم للقلب.

الحالات الصحية التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب



ارتفاع ضغط الدم



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني ما يقرب من 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم.

يشير ارتفاع ضغط الدم إلى قوة أو ضغط دم كبير على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك.

وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه قاتل صامت لأنه ينشأ بدون أعراض معينة وفقط بعد حدوث الكثير من الضرر يحدث عندما يدرك الناس خطورة الحالة.

ارتفاع الكوليسترول



يعاني الشخص المصاب بارتفاع الكوليسترول من ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين يمكن أن تتحلل هذه الترسبات أيضًا فجأة، وتشكل جلطات ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

في حين أن الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لبناء الخلايا السليمة، فإن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين.

مرض السكري



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، "بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في قلبك".

من المرجح أيضًا أن يعاني المصابون بمرض السكري من حالات أخرى ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، والكثير من الكوليسترول الضار (LDL) ، وارتفاع الدهون الثلاثية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السمنة

ذكرت كليفلاند كلينك أن السمنة وزيادة الوزن مرتبطة بعدة عوامل تزيد من خطر إصابة الفرد بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

بصرف النظر عن ارتفاع ضغط الدم والجلوكوز والدهون، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة الوزن والسمنة تساهم أيضًا في خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

عادات نمط الحياة غير الصحية يمكن أن تساهم في المخاطر الخاصة بك



واصل الخبراء والأطباء البارزون التأكيد على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي إن تناول الأطعمة الصحية ، والحد من الأطعمة الزيتية والمعالجة والسكرية، والانغماس في النشاط البدني المنتظم والابتعاد عن التوتر هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

في حين أن بعض الحالات وراثية، فإن التدخين من عادات نمط الحياة التي يمكن تغييرها من أجل صحتك.