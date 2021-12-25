السكتة القلبية المفاجئة.. أهم 5 علامات مبكرة يجب الانتباه إليها

كتبت إيناس البنا

تعتبر أمراض القلب من أكثر الأمراض القاتلة وحشية في العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المجموعة من الحالات تودي بحياة أكبر عدد ممكن من الأرواح على مستوى العالم.

وفي أمراض القلب، تكون السكتة القلبية هي الأكثر شيوعًا، فعلى مر السنين، ارتفعت حالات السكتة القلبية - وهي حالة يتوقف فيها القلب عن النبض - بشكل كبير ، وهذا أيضًا بين الشباب.

السكتة القلبية المفاجئة وفقا لتقرير موقع " webmd" هي حالة قاتلة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، يتم التحكم في قلب الإنسان عن طريق النبضات الكهربائية ، وعندما تغير هذه النبضات نمطها ، يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب المعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب. عندما يتوقف هذا الإيقاع ، تحدث سكتة قلبية. من ناحية أخرى ، تحدث النوبة القلبية عندما يتعطل إمداد القلب بالدم.

ما هي أعراض السكتة القلبية المفاجئة؟



من أجل إدارتها في الوقت المناسب ، يحتاج المرء إلى أن يكون على دراية بالأعراض المبكرة للسكتة القلبية المفاجئة حتى يتم اتخاذ الإجراء قبل توقف القلب عن النبض..

1. نوبات فقدان الوعي: وفقًا للخبراء الطبيين، من الأعراض المبكرة الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة نوبات فقدان الوعي المتكررة، يمكن أن ترتبط حالات الترنح المتكررة في الرأس بتقلب ضربات القلب ، مما قد يؤدي في النهاية إلى السكتة القلبية.

2. ألم الصدر المستمر: علامة مبكرة أخرى على السكتة القلبية المفاجئة هي ألم الصدر المستمر ، حتى عند عدم القيام بأنشطة شاقة عندما يكون الجسم في حالة راحة وخالية من الإجهاد، في هذه الحالة ، يوصي الأطباء بإجراء مخطط كهربية القلب على الفور.

3. ضيق التنفس: عادة ما يعاني المرء من ضيق في التنفس أثناء القيام بأنشطة شاقة مثل التمرين المكثف أو المشي لمسافات طويلة، ومع ذلك ، عندما يحدث في كثير من الأحيان وحتى أثناء الراحة ، فقد يكون من أعراض السكتة القلبية التي تتزايد في الداخل.

4. خفقان القلب: خفقان القلب هو علامة أخرى على السكتة القلبية التي يجب على المرء الانتباه لها، يحدث هذا نتيجة عدم انتظام ضربات القلب - ، لذلك ، إذا كنت عرضة للخفقان أو تعاني منها كثيرًا، حتى عندما لا تكون قلقًا ، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى فحص صحة قلبك بشكل عاجل.

5. الضعف والدوخة: من المرجح أيضًا أن يشعر المرضى المعرضون للسكتة القلبية بالضعف والدوار حول النوبة، إذا كنت تشعر بالضعف أو بالدوار أو بالدوخة، فقد يشير ذلك إلى حدوث نوبة سكتة قلبية في داخلك.