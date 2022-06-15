جونسون يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية

كتب أحمد عرفة

تعهد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بمواصلة دعم أوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأعرب بوريس جونسون عن أمله بحل أزمة سفن الحبوب الأوكرانية خلال أيام.

وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بضمان القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد روسيا، وذلك من خلال إمدادها بالمدفعية طويلة الأمد والمدرعات والأسلحة المختلفة.

وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي ببروكسل خلال مشاركته باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تهديدا لأوكرانيا وللأمن الأوروبي بأكمله، مضيفا أنه على الدول الدول الغربية تعزيز التزاماتها المشتركة إزاء أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن أرضها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة.