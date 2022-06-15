اليوم السابع
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توزيع الدفعة الثانية من مشروعات الأغنام على المستفيدين من تكافل وكرامة بشمال سيناء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:50 م
توزيع الدفعة الثانية من مشروعات الأغنام على المستفيدين من تكافل وكرامة بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
كتبت: أسماء نصار

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بدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى توزيع 450 مشروعا من مشروعات تربية الأغنام فى محافظة شمال سيناء، حيث تحصل كل مستفيدة 2 ماعز شامى مؤمن عليها لصالح المستفيد وحاصلة على جميع التحصينات السيادية، وكمية من العلف تكفى لمدة ستة اشهر .

 

وبدأت عمليات توزيع الدفعة الأولى بتوزيع 183 مشروعا فى الشيخ زويد والعريش، وتم توزيع الدفعة الثانية، وقدرها 135 مشروعا بمنطقة بالوظة، وسوف يتم فى غضون الأيام القادمة توزيع الدفعة الثالثة، وقدرها 122 مشروعا فى منطقة بئر العبد.

 

وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية، إن الخطة التى يتم تنفيذها لتوزيع منح مشروعات الأغنام تتم طبقا لعقد الإنابة الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقوم وزارة التضامن بتقديم الدعم المالى للمشروعات ويقوم الجهاز بإجراءات الشراء وتقديم المشورة الفنية واختيار المشروعات والسلالات الخاصة بكل محافظة وكذلك الدعم الفنى .

 

وقال المهندس أحمد مصطفى مدير إدارة الشئون الفنية بالجهاز، إن المستفيدين من هذه المشروعات يتم اختيارهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ويتم إخضاعهم لبرنامج تعديل سلوك من قبل مديرية التضامن الاجتماعى وكذلك برنامج تدريب فنى عن كيفية تربية الأغنام وتغذيتها والعناية بها من قبل متخصصين فى مجال تربية وتغذية الحيوان.


الزراعة

الاغنام

شمال سيناء

اخبار مصر

قرض الأغنام



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