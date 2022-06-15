اليوم السابع
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مجلس مدينة العريش ينفذ قرار إزالة مبنى من المهد لمخالفته

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:53 ص
مجلس مدينة العريش ينفذ قرار إزالة مبنى من المهد لمخالفته تنفيذ الازالات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء قرار إزالة مبنى مخالف  فى نطاق منطقة ظلال النخيل  بحى المساعيد .

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه تنفيذا لقانون إزالة التعديات علي اراضي أملاك الدولة والحرص علي مقدرات وحماية الأراضى، تم تنفيذ حملة إزالة مبني في المهد مكون من اعمدة وقاعدة خرسانية اثبتت التغيرات المكانية والمصورة، طبقا لقرار رئيس الوزراء في كشف المباني أنها مخالفة للقرارات بمنطقة ظلال النخيل بالمساعيد .

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه أصدر تعليمات بوقف أي أعمال بناء بدون استخراج تصاريح استكمال بعد تقرير نوبتجية الإدارة الهندسية، ومتابعة جميع مناطق الخدمات الخارجين علي القانون بالبناء داخل الحيز العمراني، لافتا إلى أنه لا بناء ولا استكمال لأي مباني إلا بعد مراجعة الإدارة الهندسية بالمجلس وإصدار تصاريح بذلك، ومؤكدا انه يتم وقف أعمال استكمال من خلال متابعة الإدارة الهندسية لمن لم يستخرج تصريح استكمال .

واشار إلى انه تم تنفيذ إزالة تعديات علي الشارع بمنطقة الخزان شارع العشرين والمحور متفرع من شارع البحر، كما انه  تم  التفاعل مع شكاوى المواطنين، وتوجيه فريق  الإشغالات بالمرور علي ميدان الرفاعي والنصر وسوق السمك لتنظيم وسيولة الشوارع من الباعة الجائلين.

 

 


شمال سيناء

العريش

حملات ازالة مبانى

سيناء



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