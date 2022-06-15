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بوتين: اتفقت مع الرئيس الصينى على توسيع التعاون بمجالى الطاقة والاقتصاد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:37 م
بوتين: اتفقت مع الرئيس الصينى على توسيع التعاون بمجالى الطاقة والاقتصاد بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينج على توسيع التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال الرئيس الصيني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن "الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي".

 

وأشار بينج إلى أنه على الرغم من التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم منذ بداية العام الجاري حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بكين لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي، قائلا إن :"الصين مستعدة لتعاون استراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي".

 

 


شي جين بينج

الصين

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