الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الاستراتيجى مع روسيا

أ.ش.أ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الصيني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن "الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي".

وأشار بينج إلى أنه على الرغم من التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم منذ بداية العام الجاري حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بكين لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي، قائلا إن :"الصين مستعدة لتعاون استراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي".

ويأتي هذا الاتصال في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إخبارية بأن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية.