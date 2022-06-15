بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه.. إعلان تفاصيل مشروع بناء استاد النادى المصرى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، رجل الأعمال كامل أبو على، وذلك للإعلان عن تفاصيل مبادرته الخاصة بالمساهمة فى إنشاء مشروع النادى المصري، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد وعدد من استشارى المشروع .

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برجل الأعمال كامل أبو على، موجها الشكر له بالإنابة عن أبناء بورسعيد لحرصه على تقديم مبادرته الشخصية للإعلان عن إنشاء استاد النادى المصرى على أحدث الطرز العالمية، تماشيا مع اتجاه الدولة نحو الاستثمار فى الرياضة.

ولفت إلى أن اليوم يعد يوما تاريخيا يبرهن على حبنا للنادى المصري، قائلا: "إن النادى المصرى بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد فأهالى المحافظة يعشقون النادى المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان فى المقام الأول دون أى مصالح شخصية لأحد".

وأوضح المحافظ، أن التنمية الرياضية أصبحت تتكلف مبالغ ضخمة نتيجة متطلبات العصر، ومن هنا يجب أن يتم التعاون بين الدولة المصرية ورجال الأعمال، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع والذى يمثل نهضة رياضية غير مسبوقة لبورسعيد.

كما وجه المحافظ، الشكر إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على جهودهم فى ملف استاد النادى المصرى والذى حرصوا جميعهم على الحضور وهم : النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية وضع أسس وقواعد لضمان نجاح المشروع، قائلا: "كل اللى بيحب النادى المصرى يجب أن يتعاون على قلب رجل واحد، وأن المشروع يعد حلما صعبا ولكنه سيتحقق بالإرادة والصمود وتضافر كافة الجهود من أجل تلبية مطلب أبناء بورسعيد".

واستمع محافظ بورسعيد والحضور لعرض توضيحى حول المخطط التفصيلى لمشروع ستاد النادى المصرى والذى يقام على مساحة 68 ألف متر مربع، وعدد متفرجين 23 ألف بتكلفة تتعدى الـ 3 مليارات جنيه، ويصمم على أحدث الطرز العالمية فى بناء الأندية الرياضية، واشاد محافظ بورسعيد بمقترح تصميم النادى لافتا إلى أنه سيصيح صرح رياضى غير مسبوق بمحافظة بورسعيد.

ووجه المحافظ ببدء تشكيل لجان من نائب المحافظ والسكرتير العام والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لتحديد المهمام والمسئوليات وآليات العمل ليتم عرضها على الشارع البورسعيدى ومتابعة موقف الاعمال أولا بأول، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة التى تتعاون من أجل إقامة هذا الصرح الرياضى العملاق للحفاظ على كيان النادى البورسعيدي.

ومن جانبه، وجه كامل أبو على رجل الأعمال، الشكر لمحافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، على الاستجابة السريعة لمبادرة مشروع انشاء النادى المصري، قائلا : إن المشروع يعد حلما ويحتاج إلى تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الحلم، مشيدا بمجهودات محافظ بورسعيد، مؤكدا أنه رجل المهام الصعبة ويستطيع انجاز المشروعات العملاقة بالإرادة والصمود، معربا عن فخره بحماس نواب بورسعيد للمشروع، منوها أنه سيتبرع بجزء لبناء المشروع و أن الجميع يعمل لمصلحة بورسعيد وأبناءها ".

وفى نهاية اللقاء، عقد المحافظ حوار مع نواب بورسعيد للتعرف على آرائهم والذين أكدوا دعمهم الكامل للمشروع والتعاون سويا ليتحقق فى أقرب وقت.



احد النواب بالمحافظة



احد نواب بورسعيد



المحافظ والنواب وكامل



المحافظ ورجل الأعمال كامل أبو علي



صورة من ماكيت المشروع



نائب بورسعيد