محافظ بورسعيد: كامل أبو على قدم هدية للأهالى بمشروع استاد النادى المصرى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن كامل أبو علي، رجل الأعمال ورئيس النادى المصرى الأسبق، قدم هدية لأبناء بورسعيد بشأن مشروعه الخاص بمشروع بناء استاد النادى المصرى الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به يجب أن يشارك به جميع أبناء المحافظة.

وأضاف "الغصبان"، خلال لقائه كامل أبو علي، رجل الأعمال ورئيس النادى المصرى الأسبق، بديوان عام المحافظة، لعرض ومناقشة مشروعه الخاص بمشروع بناء استاد النادى المصرى الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به: "يجمعنا حب بورسعيد وشعب بورسعيد، والنادى المصرى هو العشق والهواء، وهو ككرات الدم فى جسدنا، وقد جاء (أبو علي) بمبادرة شخصية منه لعرض هذا المشروع ورؤيته لبورسعيد والنادى المصري".

وأكد أن اتجاه الدولة المرحلة الحالية نحو الاستثمار الرياضي، لذلك يجب أن يتكاتف الجميع لإنشاء كيان يليق بالنادى المصرى وتاريخه وعراقته، ويليق ببورسعيد وشعبها، مضيفا: "كلنا شركاء فى هذه المشروعات، طبقا لأسس اقتصادية موضوعة فى وجود شركة تدير وتطور الاستثمارات مثل كبرى الأندية العالمية، وكل ذلك من أجل كيان النادى المصرى وليس لمستثمر أو فرد معين".

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيجرى إنشاء حساب فى البنك لمحبى النادى المصرى للتبرع للكيان العظيم مع وضع أسس وقواعد تكون ملزمة للجميع، مشددًا على أن الأندية الكبرى تقيم شركة تدير أصولا واستثمارات الأندية تحت إشراف الجمعية العمومية، وجميع أصول منطقة الاستاد ستصب فى مصلحة النادي.

واختتم حديثه قائلا: "لا أعمل بمفردي، ومن يعمل بمفرده فاشل، وعندما رأيت المشروع حلمت بتحقيقه، والمشكلة هى القدرة والإصرار على التنفيذ، حيث إنه صعب جدا تحقيقه، ولكن إذا وجدت الإرادة سننفذه، ويجب أن نكون على رجل واحد حتى ننفذه، وفقا لأسس وقواعد للعمل، وفى وجود لجان مختصة لتنفيذ المشروع الذى يحتاج لعمل وليس كلام، لأنه قد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات لتنفيذ المشروع بالكامل على مراحل لتوفير التمويل، وإذا توافر التمويل سينفذ من عام إلى عام ونصف".

يشار إلى أن مشروع كامل أبو على يتكلف حوالى 3.5 مليار جنيه، ويشمل إنشاء استاد عالمى بسعة 22 ألفا و566 متفرجا، وفندق 7 نجوم، ومولات تجارية، ومواقف للسيارات، وهو ما يوفر دخل ثابت لا يقل عن 360 مليون جنيه سنويًا.