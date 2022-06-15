بايدن يتهم الجمهوريين فى الكونجرس بعرقلة خططه لمكافحة التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات حول الاقتصاد أمام جمهور من عمال النقابات في إشارة إلى التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز وخططه لمحاولة تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأمريكية.

تحدث الرئيس الامريكي عن الاقتصاد في مؤتمر اتحاد نقابات العمال AFL-CIO - واعترف بمعدلات التضخم القياسية التي تحاول إدارته مكافحتها، واعترف بايدن بأن "الوظائف عادت ، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية" ، مجادلاً بأن الجمهوريين يمنعونه من تنفيذ خطته لخفض التكاليف.

ووفقا لسي ان ان، يعد التضخم المرتفع هو عائق سياسي كبير لبايدن ، الذي ألقى باللوم على الجمهوريين في منع الكثير من أفكاره لخفض الأسعار للأمريكيين.

وخلال خطابه، أشاد بشدة بالعمل المنظم قائلا: : "أنتم سبب عظيم لوقوفي هنا أقف هنا اليوم كرئيس لكم، أنا أعني ذلك حقًا الوظائف عادت ، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية"

بينما ركز بايدن رسالته على الاقتصاد ، لم يتطرق إلى التضخم إلا بعد فترة طويلة من خطابه ، وعندما فعل ذلك ، كرر كيف أن تجربته الشخصية مع التضخم أعطته فهمًا لما تواجهه العائلات.

وقال بايدن: "الجمهوريون في الكونجرس يبذلون قصارى جهدهم لوقف خططي لخفض التكاليف على العائلات العادية. ولهذا السبب لم تنته خطتي ولم تنته النتائج أيضًا".

وأشار الرئيس إلى جهوده لخفض الأسعار في المضخة على وجه الخصوص من خلال استغلال الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لإيصال المزيد من النفط إلى السوق، لكنه أشار إلى أن العالم بأسره يواجه تضخمًا مرتفعًا، وأنه في الولايات المتحدة "يستنزف القوة. لكثير من العائلات ".