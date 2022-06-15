اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع مياه الشرب غدا فى 4 مناطق غرب الإسكندرية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:58 م
انقطاع مياه الشرب غدا فى 4 مناطق غرب الإسكندرية انقطاع المياه-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الإسكندرية انقطاع المياه، غدا الخميس، وذلك عن منطقة أم زغيو فى غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن انقطاع المياه بسبب عملية الإحلال والتجديد ونقل خط رئيسى 700 مم بأم زغيو، ما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق فى عدة مناطق وهى مثلث الشركات، وادى القمر، المكس، الدخيلة، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.


الاسكندرية

مياه الشرب

غرب الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة