انقطاع مياه الشرب غدا فى 4 مناطق غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية انقطاع المياه، غدا الخميس، وذلك عن منطقة أم زغيو فى غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن انقطاع المياه بسبب عملية الإحلال والتجديد ونقل خط رئيسى 700 مم بأم زغيو، ما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق فى عدة مناطق وهى مثلث الشركات، وادى القمر، المكس، الدخيلة، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.