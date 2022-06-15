انقطاع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة اليوم لإصلاح عطل بالخط الرئيسى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
وأوضحت الشركة، أن الانقطاع نظراً لأعمال إصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي قطر 1200 مم لمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.
وأهابت الشركة، في بيانها، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 01200288880.
انقطاع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة اليوم لإصلاح عطل بالخط الرئيسىالأربعاء، 15 يونيو 2022 12:00 ص
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
الموضوعات المتعلقة
رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد اختبارات وظائف المهندسينالأحد، 22 مايو 2022 01:47 م
مياه القليوبية: اجتماع طارئ بمقاولى مشروعات حياة كريمة لسرعة إنهاء الأعمالالسبت، 21 مايو 2022 02:21 م
شركة مياه القليوبية تنظم زيارة لطلاب كلية الهندسة لمحطة مياه بنها المرشحةالإثنين، 16 مايو 2022 05:07 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة