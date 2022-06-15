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انقطاع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة اليوم لإصلاح عطل بالخط الرئيسى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:00 ص
انقطاع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة اليوم لإصلاح عطل بالخط الرئيسى انقطاع المياه - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع نظراً لأعمال إصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي قطر 1200 مم لمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأهابت الشركة، في بيانها، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 01200288880.


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