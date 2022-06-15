اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لحيازته هيروين بالشرقية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:17 م
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لحيازته هيروين بالشرقية المستشار نسیم علي بیومي
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة  سائق بالسجن المشدد 5 سنوات  وغرامة مالية 50 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مخدر  الهيروين بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم،  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد ضبط" محمد ج " 25 عاما سائق، مقيم البساتين محافظة القاهرة ، بحوزته 16 قطعة لجوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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جنايات الزقازيق

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