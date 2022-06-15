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المشدد من 3 لـ5 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:45 م
المشدد من 3 لـ5 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - سليم على

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قضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم والمشد 3 سنوات لآخر، في إعادة محاكمتهما بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

 

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

 

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.


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