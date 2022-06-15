اليوم السابع
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الكرملين: بوتين يُطلع نظيره الصيني على الوضع في أوكرانيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:49 م
الكرملين: بوتين يُطلع نظيره الصيني على الوضع في أوكرانيا بوتين وشى
أ ش أ

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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينج، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، أن الرئيسين الروسي والصيني تبادلا بشكل مفصل الآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. 


ولفت البيان إلى أن الزعيمين أكدا تطور العلاقات الروسية الصينية بشكل غير مسبوق، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات.


وشددا بوتين وبينج على استعدادهما للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.


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