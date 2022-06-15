اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:35 م
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القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى المنيرة الغربية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:00 م
القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى المنيرة الغربية قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض. 
 
كشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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