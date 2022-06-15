كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أخصائى علاج طبيعى، لاتهامه بالاعتداء على فتاة داخل عيادة بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من فتاة اتهمت فيه أخصائى علاج طبيعى، بالاعتداء عليها داخل العيادة خلال توقيع الكشف عليها.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لصحة البلاغ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.