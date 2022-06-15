القابضة المعدنية: خطة لزيادة صادرات الشركات التابعة لـ1.5 مليار دولار سنويا

كتب عبد الحليم سالم

تسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات قطاع الأعمال العام ،لزيادة صادرات الشركات التابعة لنحو 1.5 مليار دولار سنويا بزيادة تصل لنحو 400 مليار دولار عن صادرات العام المالى الجارى ،بما يساهم في تحقيق حلم الدولة المصرية بالوصول للصادرات ل 100 مليار دولار خلال ال3 سنوات المقبلة.

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ل" اليوم السابع" أن القابضة المعدنية تركز على زيادة صادرات 3 شركات هي مصر للألومنيوم في نجع حمادى وصادراتها العام الجارى ستصل لأكثر من 700 مليون دولار، بجانب شركة النصر للتعدين وشركة السبائك الحديدية في أسوان وصادرات الشركتين تقارب ال 300 مليون دولار سنويا لتصل إجمالى الصادرات المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى الذى سينتهى 30 يونيو الجارى ، لنحو 1.1 مليار دولار .

أوضح المصدر أن التركيز على دول أوروبا بما فيها كتلة الاتحاد الاوربى بالإضافة الى بعض الدول فى أمريكا واسيا لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المعادن عالميا والاحتياج الكبير لخامات المصانع المصرية.

أضاف المصدر إنه من المنتظر ضخ دماء جديدة فى مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية بعد إعادة تشكيله، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى والتى ستعقد خلال أيام.