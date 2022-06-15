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الفيدرالى الأمريكى: الاقتصاد يتباطأ بعض الشىء لكنه لا يزال عند مستويات نمو صحية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:34 م
الفيدرالى الأمريكى: الاقتصاد يتباطأ بعض الشىء لكنه لا يزال عند مستويات نمو صحية التضخم - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بعض الشيء لكنه لا يزال عند مستويات نمو صحية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار، متابعا: "قمنا بهذا القرار برفع معدلات الفائدة لأننا نرفع معدلات الفائدة بشكل سريع فوق المستويات العادية خلال الأشهر الـ7، منذ أن قررنا التحول لهذا التوجهات لأن الظروف المالية تخضع لمزيد من القيود.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: "اللجنة ترفع مستوى الفائدة وأعتقد أننا نعطى الفكرة بالنسبة لسرعة اتخاذ هذه القرارات وقلت إن الاجتماع القادم يكون حوالى 50 إلى 75 من عشرة زيادة في سعر الفائدة.

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: "نرفع معدلات الفائدة بشكل سريع في محاولة للسيطرة على التضخم، ونواصل تقييم السياسات المالية في ضوء تطورات الأوضاع الدولية".


البنك الفيدرالي الامريكى

الاقتصاد

التضخم

أمريكا

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