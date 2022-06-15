الزراعة تتابع توطين صناعة الحرير الطبيعى فى محافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة يرافقه الدكتور أحمد عبد المجيد محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية التي تقع على مساحة فدان وبها غرف لحل شرانق الحرير ومعامل تربية ديدان الحرير ويضم المبني منحل لخلايا نحل العسل .

شملت الجولة أيضا زيارة محطة الساحل والتي تبلغ مساحتها 5 فدان لزراعة جميع أشجار التوت اللازمة لصناعة الحرير.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بتوطين انتاج الحرير الطبيعى بمحافظات الجمهورية .

ومن ناحيته أكد "صالح" أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة لرفع كفاءة المعامل وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يخدم توطين انتاج صناعة الحرير الطبيعي في مصر.