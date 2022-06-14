وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن تربية ديدان الحرير بالوادى الجديد

كتب أسماء نصار

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بتوطين انتاج الحرير الطبيعى بمحافظات الجمهورية، ينفذ المعهد بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد دورة تدريبية بمركز موط بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال الفترة من 12 حتى 16 يونيو تحت عنوان إنتاج الحرير الطبيعى.

وذكر عبد المجيد، أن التدريب يشتمل على عدد من المحاور الهامة منها دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج الحرير من خلال إستغلال الإمكانات المتاحة في البيئة المصريه وكذلك تربية اليرقات ورعايتها من الفقس حتي التشرنق و حمايتها من الأمراض التي تصيبها.

ويتناول التدريب أيضا زراعة ورعاية أشجار التوت المناسبة لتغذية دودة الحرير التوتية وانتاج الشرانق وكيفية انشاء مشاتل التوت والعناية بها للخروج بإعداد كوادر فنية مدربة في هذا المجال.

يأتى ذلك فى اطار تكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف كافة أشكال الدعم الفنى تنفيذا لبروتوكول التعاون مع محافظة الوادى الجديد بشأن انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى من خلال خطة نشر ثقافة انتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادى الجديد.