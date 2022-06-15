الداخلية تنظم فعاليات نهائى بطولة الجمهورية للفروسية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية، مسابقة نهائى بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع والتقاط الأوتاد"، والتى أُقيمت خلال الفترة من 7/6 حتى 12/6/2022م على مضمار وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذى يُعد صرح رياضى يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية، وقد شارك فى البطولة عدد (342) فارساً فى مباريات الفروسية ،وعدد (36) فارسا فى مسابقة التقاط الأوتاد.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية ، وتوفير كافة السبل التى تساهم فى خلق الأجواء التنافسية بمقاييس عالمية وتجهيز وادى الفروسية بفندق مجهز لإقامة المتنافسين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالأطقم الطبية ، وكذا سيارات كهربائية لنقل الجماهير، وأماكن لإنتظار السيارات، كما تم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها مزوده بأحدث الوسائل والخدمات البيطرية، فضلاً عن تهيئة وتطوير وادى الفروسية لإستقبال المنافسات ليلاً عقب إنشاء منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام فعاليات المنافسات تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ، ورئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.