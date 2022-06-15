الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بإحدى قرى مركز أبو تشت بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنزل في قرية بني برزة التابعة لمركز أبو تشت، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية بقرية بني برزة بمركز أبو تشت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا.

تم تحرير بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسيطرة على الحريق.