السيطرة على حريق محدود بمطعم فى الأقصر وإصابة عامل

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، عصر اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد المطاعم فى شارع الخور بوسط مدينة الأقصر، والذى أسفر عن إصابة عامل بحروق، وتم على الفور نقله لأحد المستشفيات لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى أحد المطاعم بشارع الخور المتفرع من شارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء وسيارتا إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة مواطن بحروق وجروح، وتم على الفور نقله لأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق منفصل تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، وساحة مسجد أحمد النجم بمنطقة وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.



وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الأقصر، فقد تمت متابعة أعمال رفع الكفاءة بالعديد من المناطق بالمدينة ومن بينها الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، مشيرا إلى أنه تمت متابعة أعمال الرصف وأعمال تركيب البلدورات وتركيب الأنترلوك بالمنطقة، وذلك برفقة أيمن حسين رئيس حي وسط، وحسن بسطاوي نائب رئيس الحي.



وأكد رئيس المدينة، أنه تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات والإشغالات وكنس الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، والتي أسفرت عن رفع 40 طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش ، بالإضافة إلى استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء بحديقة الطفل بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر.