اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان الليبى يقر الميزانية العامة للبلاد بالإجماع بقيمة 89.68 مليار دينار

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:37 م
البرلمان الليبى يقر الميزانية العامة للبلاد بالإجماع بقيمة 89.68 مليار دينار رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الأربعاء، إقرار قانون الميزانية العامة للدولة التي تقدمت بها الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا للعام 2022م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع، وذلك بحسب ما أكده فى بيان مقتضب قبل قليل.

 

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا، مشيرا إلى أن هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب الليبي وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها.

 

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن تكليف حكومة باشاغا تم بعد التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

 

وأكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أن الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية في البلاد.

 

وعقدت يوم أمس الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها.

 


البرلمان الليبي

عبد الله بليحق

فتحي باشاغا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة