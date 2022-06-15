البحرية الأمريكية تسرح 5 ضباط خلال أقل من أسبوع.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت البحرية الامريكية تسريح خمسة ضباط خلال أقل من أسبوع، كان آخرهم يوم الثلاثاء مع قائد مدمرة USS Preble الصاروخية الموجهة، وفقا لصحيفة ذا هيل.

تم إعفاء بيتر ليساكا من دوره "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة"، وفقًا لبيان للبحرية، ولم تعلن عن تفاصيل اعفائه من عمله، واكتفت بالإشارة إلى أن "قادة البحرية يخضعون لمعايير عالية من السلوك الشخصي والمهني ومن المتوقع أن يلتزموا بأعلى معايير المسؤولية والموثوقية والقيادة، والبحرية تحملهم المسؤولية عندما لا تفي بهذه المعايير ".

قبل ذلك ، في 11 يونيو ، أعفت البحرية الكابتن جيفري ساندين ، الضابط القائد لقيادة تدريب المجندين بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة، ولم تقدم أيضا تفاصيل عن اعفائه، واكتفت بالقول إنه أعيد تكليفه بمقر قيادة تدريب الخدمة البحرية.

وفي 10 يونيو، تم إعفاء كل من ديفين جونسون والقائد القائد إيرل ساندرز من مهامهما في الناقلة يو إس إس بولكلي بسبب فقدان الثقة في قدرتهما على العمل بفعالية كفريق قيادة قيادي وفقًا لبيان منفصل للبحرية، وكان جونسون هو الضابط المسؤول عن الناقلة منذ يوليو 2020 ، بينما عمل ساندرز رئيسًا للقيادة العامة منذ يونيو 2021.

وأشار البيان إلى أنه "ليس هناك أي تأثير على مهمة القيادة أو الجدول الزمني بسبب هذا الارتياح"، وفي 8 يونيو، تم اعفاء القائد ماثيو ماكورميك من مهامه كقائد سرب أيضا بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.